Муженко о решении суда по Ил-76: Могут быть фатальные последствия

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал решение суда по делу о катастрофе Ил-76 "опасным прецедентом, который может иметь фатальные последствия"

Решение Павлоградского городского районного суда по делу о катастрофе Ил-76, сбитого боевиками под Луганским аэропортом в 2014 году, является "опасным прецедентом". Об этом у себя в Facebook заявил Начальник Генерального штаба - командующий ВСУ Виктор Муженко

"Я, как Главнокомандующий ВСУ, несу полную ответственность за каждого генерала, офицера и солдата. За свои решения и действия, и также за решение каждого командира и начальника. За каждую победу и поражение... В Украине, которая третий год подряд воюет, создан опасный прецедент, который может иметь фатальные последствия для государства. Браво. Агрессор аплодирует", - написал Муженко.

"Перед командирами всех звеньев военного управления встал вопрос: надо защищать свою страну, судебная система которой сейчас создана так, что все твои решения и действия будут трактоваться как преступление? Надеюсь, что решения будут правосудными", - отметил начальник Генштаба.

Он обратился к военнослужащим ВСУ с призывом сделать "выбор". "Мои командиры и солдаты. У каждого из вас есть выбор... Защищать украинский народ или нет?", - написал он. "Без сомнений - да. Защищать", - подчеркнул позже командующий ВСУ.

Вчера Павлоградский горсуд приговорил генерал-майора Виктора Назарова к семи годам лишения свободы по делу о катастрофе Ил-76, сбитого боевиками под Луганском в 2014 году.

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.



Виктор Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к трагедии с самолетом Ил-76.

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