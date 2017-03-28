Послы G7: Поправки в закон о декларациях вызывают озабоченность

27 марта послы государств Большой семерки встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить поправки в закон об э-декларациях

Послы государств Большой семерки (G7) приветствовали решение президента Петра Порошенко создать рабочую группу для внесения изменений в закон об э-декларировании, в частности, что касается необходимости активистам антикоррупционных общественных организаций заполнять декларации. Об этом говорится на сайте посольства Италии в Украине.

Согласно сообщению, встреча послов G7 с Порошенко прошла вчера, 27 марта, вечером.

"Послы обсудили с президентом Порошенко ряд недавних вопросов, которые вызывают озабоченность… в частности, таких, как распространение электронных деклараций на представителей гражданского общества. Их воодушевило обещание президента Порошенко созвать рабочую группу, в том числе из представителей гражданского общества, чтобы пересмотреть последние законодательные поправки", - сказано в сообщении посольства.

Вчера, 27 марта президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона о предотвращении коррупции, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, а военные-контрактники и мобилизованные освобождаются от этой необходимости. Вместе с тем, президент якобы согласился с необходимостью убрать из закона "нормы с контрагентами и широким кругом общественных декларантов".

В Министерстве иностранных дел ФРГ считают, что закон, обязывающий гражданских активистов по борьбе с коррупцией декларировать свои доходы, "ведет в неправильном направлении".

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