В Грузии задержан замминистра времен Януковича - ГПУ

Кирюшину инкриминируют соучастие в завладении имуществом Укрнафты и Укргаздобычи на общую сумму более 2 млрд гривень

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя министра топлива и энергетики Украины Игоря Кирюшина. 25 марта он был задержан в Грузии. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Кирюшину инкриминируют соучастие в завладении имуществом Укрнафты и Укргаздобычи на общую сумму более 2 млрд гривень под руководством беглого президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает Луценко, в Грузии суд принял решение об аресте Кирюшина на 90 суток для дальнейшего рассмотрения его экстрадиции в Украину.

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