Обстрел консульства Польши в Луцке: Варшава готовит ноту протеста

Польское посольство в Киеве намерено передать МИД ноту протеста в связи с инцидентом; также официальная Варшава вызвала посла Украины в Польше

Польша готовит ноту протеста Украине в связи с обстрелом консульства этой страны в Луцке. Об этом говорится в сообщении польского Министерства иностранных дел.



В ведомстве подтвердили, что взрыв в консульстве произошел после полуночи 29 марта 2017 года, в результате инцидента никто не пострадал.



"В МИД вызван посол Украины в Польше. Кроме того, наше посольство в Киеве передаст ноту протеста в украинский МИД", - говорится в сообщении.



Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, официальная Варшава ожидает от украинских служб "обеспечения эффективной и усиленной охраны диппредставительств в Украине и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных".



В ночь на 29 марта 2017 года в Луцке неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши. По словам консула, охранники услышали взрыв. Как сообщили в полиции, величина отверстия указывает на то, что злоумышленники стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".

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