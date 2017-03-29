Атака на консульство Польши требует решительной реакции - Дуда

Президент Польши прокомментировал обстрел здания генерального консульства в Луцке

Атака на генконсульство Польши в Луцке требует решительной реакции. Об этом заявил в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

"Значение атаки на польское консульство в Луцке абсолютно нельзя преуменьшать. Это не является чем-то, после чего можно перейти к нормальной повестке дня, это требует решительной реакции", - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что это не только дело государственной важности, а, прежде всего, вопрос безопасности дипломатического представительства и безопасности поляков.

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.

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29 марта президент Петр Порошенко осудил ночной обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке, поручив правоохранителям в срочном порядке принять меры для расследования инцидента и установления виновных.

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