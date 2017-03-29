Порошенко на Мальте: Кремль хочет построить альтернативную Европу

Президент Украины подчеркнул, что Европа должна разработать эффективный план защиты своих ценностей.

Президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на пленарном заседании Конгресса Европейской народной партии на Мальте заявил, что Россия хочет разделить Европу и размыть европейские ценности, чтобы "построить альтернативную Европу". Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Россия будет делать все возможное, чтобы столкнуть ЕС со скалы. Кремль никогда не отвергал попытки построить альтернативную Европу. Для того чтобы это произошло, они будут распространять неуверенность и недоверие в наших обществах. Распределяй и властвуй - это главный и ключевой принцип. Цель Кремля - разделить Европу и размыть ценности", - сказал Порошенко.

На его взгляд, идеи объединения Европы и России - это иллюзия. "Нельзя стать сильным вместе с кем-то, кто мыслит критерием "все или ничего", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Европа должна разработать эффективный план защиты своих ценностей.

"Пришло время здравомыслящего лидерства и всеобъемлющего и эффективного плана: более сплоченная и решительная Европа на защите общих ценностей; никаких компромиссов по российской агрессии, в том числе политике санкций; более открытый и готовый к включению ЕС, который делает более решительные и вспомогательные шаги в отношении своих партнеров и союзников, ориентированных на Европу", - отметил Порошенко.

Президент выразил уверенность в том, что не может быть безопасного будущего у Европы без мира и стабильности в Украине.

Как сообщалось ранее, также на Мальте запланированы встречи Порошенко с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европарламента Антонио Таяни, а также с лидерами ряда государств-членов ЕС.

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