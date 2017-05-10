Ельченко: РФ окружила постсоветские страны поясом нестабильности

РФ успешно создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ, сказал постоянный представитель Киева в Совбезе

Постоянный представитель Украины в Совете безопасности ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия окружила соседние с ней постсоветские страны поясом нестабильности для того, чтобы продолжать удерживать их в орбите Москвы. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

По словам Ельченко, с начала 1990-х годов РФ взяла на вооружение так называемую концепцию "пояса нестабильности по периметру российских границ".

"Россия успешно создает контролируемую нестабильность во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС", - отметил он на заседании Совбеза, посвященном сотрудничеству с Европейским Союзом.

Он уточнил, что такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, все конфликты в основном, разрешены.

"На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю - ни один, не был урегулирован", - подчеркнул Ельченко.

Он добавил, что возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру.



"Почему так происходит? Ответ довольно прост. Что касается бывшей Югославии, то успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. Кроме того, хотя и не сразу, подстрекатели и зачинщики конфликтов были отстранены от процесса принятия решений в ходе урегулирования", - добавил украинский посол.

Посол заявил, что существующая ситуация не является тупиковой, поскольку уверен - конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить.

Он призвал ЕС и ООН проявить более активный подход к их урегулированию.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Петр Ильичев возразил против такого предложения. Он полагает, что подключение "других игроков", в том числе ООН, лишь "запутает ситуацию".

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