Реакция МВД на события в Днепре: уволены главы местной полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об увольнении начальников управлений полиции города и Днепропетровской области

По итогам предварительного расследования ситуации в Днепре с избиением 9 мая ветеранов АТО титушками под прикрытием некоторых силовиков уволены руководители управлений полиции города и области. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.



"Утром подписан приказ об увольнении с должностей начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло, соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - написал он.



По словам главы МВД, также назначено служебное расследование вчерашних событий в областном центре "для дальнейшего изучения действий полицейских". С этой целью в Днепр направлена комиссия во главе с председателем департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгением Ковалем.



"Создана и направлена в Днепр специальная следственная группа - для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках открытых уголовных производств", - добавил Аваков.



Министр также пообещал, что результаты расследования действий полиции и гражданских будут обнародованы.

9 мая в Днепре в результате столкновений сотрудники Нацполиции задержали в общей сложности 25 человек. Начальник полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование по действиям полицейских во время вчерашних массовых мероприятий в городе.

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