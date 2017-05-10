Порошенко обсудил с конгрессменами США усиление санкций против РФ

Президент Украины провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США

Президент Петр Порошенко обсудил усиление международных санкций против РФ с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В состав американской делегации вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер.

Порошенко поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усилении обороноспособности Украины и внедрении необходимых внутренних реформ.

Президент проинформировал конгрессменов о ситуации в Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.

"В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - сказано в сообщении.

Порошенко выразил надежду, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.

Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.

Как сообщалось ранее, четыре страны присоединились к решению Совета Евросоюза о продлении ограничительных мер за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2017 года.

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