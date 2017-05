Климкин встретился с Трампом и Пенсом: говорили о Донбассе

По словам министра иностранных дел, на встрече в Белом доме речь шла о дальнейшей поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов

Валерий Чалый, Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (фото - Embassy of Ukraine in the USA/Facebook)