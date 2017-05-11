Климкин встретился с Трампом и Пенсом: говорили о Донбассе

По словам министра иностранных дел, на встрече в Белом доме речь шла о дальнейшей поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Павла Климкина и посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого. Об этом сообщает посольство Украины в США.



Обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов.



Перед этим Климкин встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Речь шла о ситуации в Донбассе.

Климкин поблагодарил администрацию США за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.



После встреч Климкин сообщил об их результатах президенту Петру Порошенко.

Ранее глава МИД говорил, что стоит встретиться с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном после контактов США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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