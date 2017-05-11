Москва рассматривает вариант аннексии Донецка и Луганска

Россияне уже практически завершили подготовку к проведению "референдумов", говорится в спецпроекте LIGA.net

Москва рассматривает опцию официальной аннексии украинских территорий в Донбассе. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию российско-украинской войны "Война 2017".

Собеседники в офисе президента Украины утверждают, что помощник российского президента, курирующий политическое обеспечение оккупации Владислав Сурков занят подготовкой массовых публичных проплаченных акций в Москве в поддержку идеи аннексии ныне оккупированных Россией территорий Донбасса. Идея в том, чтобы "россияне обратились к Путину" с призывом официально забрать захваченные украинские города. Одновременно с этим в Донецке и Луганске люди Суркова проведут так называемые референдумы по вопросу "присоединения" к России.

По данным LIGA.net, россияне уже практически завершили подготовку к проведению "референдумов" - отдельного в Луганске и отдельного в Донецке. После проведения такого "плебисцита" российские войска могут открыто перейти украинскую границу и, предположительно, выйти на линию разграничения войск, соединившись с гибридными войсками, которые уже находятся в Донбассе.

Украинские дипломаты стали получать сигналы из Москвы о подготовке радикального сценария с полномасштабным (под российском флагом) вторжением российских войск в Донбасс и закреплением армии РФ на линии разграничения. Последний сигнал поступил буквально пару недель назад, говорят собеседники LIGA.net. "Блеф эти угрозы из РФ или нет - пока трудно сказать", - говорит высокопоставленный представитель Украины на международных переговорах.