Кремль готовит армию с глубиной вторжения до 500 км на запад

Что важно знать о российских военных учениях Запад 2017 и почему на парад 9 мая в РФ приехал только пророссийский лидер Молдовы Игорь Додон

В сентябре Россия проведет в Беларуси военные учения Запад 2017, куда может привлечь порядка 100 тысяч военнослужащих. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию российско-украинской войны "Война 2017".

Для Европы обострение отношений с Россией, похоже, только начинается. В 2015 году Путин решил вывести страну из договора об ограничении вооружения в Европе (ДОВСЕ). С того же года режим начал создание на своей западной границе трех новых дивизий - по 10 тыс солдат в каждой. Однако реальные цифры, говорят специалисты, будут в разы больше. Фактически это силы быстрого реагирования, способные в кратчайшие сроки совершать наступательные действия.

По данным собеседников LIGA.net среди силовиков, создаваемая группировка будет полностью развернута, перевооружена и готова к вторжению в соседние страны к 2020 году. Судя по составу войсковых объединений и создаваемой инфраструктуре для них, глубина вторжения планируется в пределах 500 км. Помимо стран Балтии или Беларуси, направлений удара в сторону Украины может быть несколько: черниговское, харьковско-сумское, донецкое. Удар из Крыма тоже вероятен. Цель военного наступления - не оккупация, а разгром основных сил ВСУ и принуждение Украины к капитуляции, то есть к миру на условиях агрессора.





Издание The Wall Street Journal пишет о том, что во время российских учений Запад 2017 в сентябре может разгореться новый кризис у границ стран Балтии. Сама Россия заявляет, что в учениях примут участие 3000 солдат. Но именно такая цифра позволяет Москве не уведомлять НАТО о деталях.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что Россия лжет и в военных маневрах будут задействованы около 100 тысяч солдат. Военные НАТО утверждают, что это будут самые масштабные военные учения РФ у западных границ. Одновременно с российскими маневрами в Швеции состоятся оборонительные военные учения, в которых будут принимать участие страны НАТО, включая США.

В Службе безопасности Украины утверждают, что все соседи России, кроме Китая, не могут чувствовать себя в безопасности - даже те страны, которые сегодня Москва публично называет дружественными. "Россия не только создает и поддерживает конфликты, она использует их для постоянной дестабилизации ситуации, делает все, чтобы не давать своим соседям строить демократические институты и развивать экономику", - говорит LIGA.net представитель СБУ Александр Ткачук.

Примечательно, что все соседи России, включая страны московского военного блока ОДКБ, проигнорировали традиционный милитаристский парад 9 мая в Москве. Приехал только президент Молдовы, который не скрывает своих тесных связей с Кремлем. Остальные в лучшем случае прислали эмиссаров. Собеседник LIGA.net среди украинских дипломатов сообщил, что после прихода к власти Игоря Додона официальный Киев практически прекратил все связи с Кишиневом - говорить больше не с кем, а если что-то действительно надо решать, то делать это надо через Москву. Сам Додон называет Россию лучшим и единственным другом.

На парад к Путину не приехали даже Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Угроза, исходящая от России, отпугивает даже ближайших союзников, которые после аннексии Крыма и российско-украинской войны в Донбассе больше не видят в Москве надежного партнера. Даже ОДКБ, которая планировалась Москвой как альтернатива НАТО, утратила серьезную перспективу и превратилась в блок для стран диктаторского толка.

Министерство обороны России объявило о намерениях послать в 2017 году в Беларусь 4162 вагона военной техники. Это в 33 раза больше, чем в 2015 году и в 83 раза больше, чем в 2016 году. Местные СМИ сравнивают подготовку к военным учениям "Запад 2017" как подготовку к фактической оккупации Беларуси. "Де-факто Беларусь уже оккупирована Россией", - заявил латвийскому изданию Delfi политолог Витис Юрконис.

Министр обороны Эстонии Маргус Тсахкна считает, что военные учения РФ Запад 2017 - фактически начало оккупации Беларуси. Он сослался на разведданные Эстонии и других стран Альянса, которые свидетельствуют о намерениях РФ не выводить своих солдат из Беларуси после завершения учений.

"Для российских военных, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец", - отметил глава Минобороны Эстонии.

При этом сам Лукашенко, вопреки позиции Москвы, попытался подстраховаться, пригласив наблюдателей НАТО в страну на учения "Запад 2017". Говорят, что в России этот шаг вызвал гнев и возмущение.