LetsMakePeace: Трамп призвал Украину и РФ к миру

После встречи в один и тот же день с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter соответствующий твит с хештегом #LetsMakePeace - "давайте творить мир".

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G