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#LetsMakePeace: Трамп призвал Украину и РФ к миру

12.05.2017 02:26
Твит с хештегом #LetsMakePeace и фото Ларова и Климкина Трамп написал после встречи с министрами иностранных дел России и Украины
#LetsMakePeace: Трамп призвал Украину и РФ к миру
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

После встречи в один и тот же день с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter соответствующий твит с хештегом #LetsMakePeace - "давайте творить мир".



Как сообщалось 11 мая, Трамп во время встречи с Климкиным подтвердил желание Соединенных Штатов сотрудничать с украинской властью для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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