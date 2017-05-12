LetsMakePeace: Трамп призвал Украину и РФ к миру

Твит с хештегом #LetsMakePeace и фото Ларова и Климкина Трамп написал после встречи с министрами иностранных дел России и Украины

После встречи в один и тот же день с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter соответствующий твит с хештегом #LetsMakePeace - "давайте творить мир".









Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 травня 2017 р.

Как сообщалось 11 мая, Трамп во время встречи с Климкиным подтвердил желание Соединенных Штатов сотрудничать с украинской властью для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

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