Климкин: Месседж Трампа был таким - нужен прогресс по Донбассу

На уровне оборонных ведомств США и Украины сейчас идут консультации по вопросам безопасности, о результатах которых "услышите скоро", заявил глава МИД

На встрече в Белом доме американский президент Дональд Трамп заверил дипломатическую делегацию официального Киева в поддержке Украины, акцентировав внимание на том, что в сложившейся ситуации "нужен прогресс". Об этом на брифинге по итогам рабочего визита в Вашингтон рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

Глава МИД ответил на вопросы журналистов, как Трамп оценивает ситуацию с войной в Украине и может ли Киев рассчитывать на военную помощь от США.

"По первому вопросу он сказал, что очень важно достичь прогресса в ситуации - это был его месседж... Мы говорили о помощи по безопасности. Тут будут происходить дальнейшие контакты, в том числе на уровне министерств обороны, и о результатах контактов услышите в ближайшее время", - сказал он.

Климкин напомнил, что недавно был согласован финансовый пакет помощи Украине, в том числе по безопасности, и сейчас идут консультации о том, каким образом он будет реализован.

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