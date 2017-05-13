В Краматорске представили нового военного прокурора сил АТО

В ГПУ заявили, что Олег Сенюк имеет опыт работы в военной прокуратуре на региональном уровне и будет отвечать за взаимодействие ведомств в зоне АТО

В Краматорске 12 мая главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО - полковника юстиции Олега Сенюка, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Матиос отметил, что Сенюк имеет достаточный опыт работы в военной прокуратуре регионального уровня, поэтому обеспечит эффективное взаимодействие со всеми ведомствами зоны АТО.

После представления состоялось расширенное совещание представителей силовых ведомств Донецкой и Луганской областей.

Олег Сенюк родился 25 мая 1979 года, учился во Львовском университете им. Франко. Работал на должностях помощника прокурора Галицкого района Львова и Львовской области, старшего следователя в прокуратуре Киева, СБУ и отделах по надзору за оперативно-розыскной деятельностью. Также Сенюк работал в военной прокуратуре Центрального региона Украины. 24 марта 2015 года назначен военным прокурором Западного региона.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в незаконном обогащении прокурор АТО Константин Кулик был переведен в Генпрокуратуру на должность замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

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Расследование по факту подозрения в приобретении главным военным прокурором сил АТО Константином Куликом дорогой недвижимости во время его работы в военной прокуратуре НАБУ начато еще зимой 2016 года.

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