Принудительной эвакуации из серой зоны АТО не будет - Порошенко

Президент Украины рассчитывает на одобрение его идеи по введению миротворцев

Принудительной эвакуации людей из серой зоны АТО, в частности, из Авдеевки - не будет. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, после последнего разговора с Владимиром Путиным, который состоялся в марте и был посвящен судьбам заложников, было внесено предложение с 1 апреля вести пасхальное прекращение огня. И количество обстрелов действительно сократилось более чем в три раза. "Мы очень редко видим, - к сожалению, вчера был именно такой случай, - когда применяется тяжелое вооружение, танки. В основном мы видим применение минометов и легкого стрелкового оружия", - отметил он.

Президент добавил, что сейчас обозначилась обратная тенденция: количество обстрелов нарастает.

"Но никакой принудительной эвакуации не будет. Добровольно... Вы помните, во время проблем в Авдеевке, когда температура ночью была минус 25, а в Авдеевке не было ни света, ни газа, ни тепла, мы предложили добровольную эвакуацию. Воспользовались этим только 126 детей, остальные остались", - сказал президент.

"Я не вижу смысла организовывать принудительную эвакуацию. Почему? Если мы говорим, что бежим от обстрелов, то дальность обстрелов из систем залпового огня на вооружении российских войск на сегодняшний день превышаюти 130-140 км. Куда эвакуировать? Мы должны действовать с точностью до наоборот: остановить огонь", - добавил он.

Порошенко рассчитывает на одобрение его идеи по введению миротворцев. "Но они испугались. Когда увидели, что миротворцы находят поддержку, они организовали подрыв машины ОБСЕ, где погиб американский наблюдатель-парамедик", - подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. во дворе дома также находились две девочки 6 и 7 лет. Они не пострадали.

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