Климкин о встрече с Трампом: Это реальное желание давить на РФ
США дали четкий месседж о поддержке Украины и готовности к реальному давлению на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 1+1 после визита в Вашингтон.
"Атмосфера встречи (была - ред.) насыщена позитивными эмоциями", - сказал также Климкин по итогам встречи с главами США.
"Сейчас обсуждаются формы, каким образом Соединенные Штаты будут привлекаться. Это может быть отдельное измерение…диалога с Россией и, конечно, в тесной координации с Нормандским форматом. Это могут быть отдельные элементы привлечения, параллельно", - сообщил Климкин.
Министр сказал, что сейчас есть "очень интересные идеи", но об этих идеях он расскажет, когда будет все согласовано среди участников, в том числе и с Германией, и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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