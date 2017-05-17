Муженко: НАТО и ЕС предложили нестандартные подходы к борьбе с РФ

Встречу с коллегами из стран Североатлантического альянса и ЕС в штаб-квартире НАТО начальник Генштаба описал "как никогда эффективную и прагматичную"

На заседании Военных комитетов Европейского Союза и стран НАТО на уровне начальников генеральных штабов в Брюсселе, в котором принимает участие глава Генштаба Виктор Муженко, его коллеги предложили "нестандартные подходы к активному противодействию" российской агрессии в Украине. Об этом НГШ сообщил у себя в Facebook.

Муженко охарактеризовал нынешнюю встречу начальников генштабов "как никогда эффективную и прагматичную".

"Поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине", - рассказал он.

По словам руководителя Генштаба, коллеги также выдвинули новые предложения и идеи по подготовке и развитию Вооруженных Сил Украины.

"Будем совместно реализовать", - подытожил он.

Общее количество стандартов НАТО составляет 1250 пунктов, из них 65% - стандарты оперативные, 20% - стандарты по вооружениям и средствам связи, 15% - административные. Для помощи в их осуществлении в аппарате Минобороны работают 23 иностранных советника. В августе 2016 года в Минобороны заявили, что намерены достичь полной совместимости ВСУ с вооруженными силами стран Альянса до 2020 года.

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