Безвизовый режим заинтересовал жителей Крыма

Источники LIGA.net на временно оккупированном полуострове отметили, что многие крымчане собираются оформить биометрический паспорт

Жители временно оккупированного Крыма стали активнее обращаться за консультацией по вопросу получения биометрического паспорта после того, как Евросоюз отменил для Украины визовый режим. Об этом сообщает агентство Крым. Реалии.

"Если со стороны украинской власти не будет совершено каких-то преград для получения биометрических паспортов и будет максимально лояльное отношение к крымчанам, это позволит открыть горизонты для людей, живущих на оккупированной территории и не имели возможности ездить за границу, знакомиться с тем, что происходит в тех частях мира. Думаю, это будет положительно воспринято крымчанами, они больше привязаны к Украине", - отметила координатор общественной организации КрымЅОЅ Тамила Ташева.

По информации источников LIGA.net, некоторые жители оккупированной Ялты поддержали получение Украиной безвизового режима.

"Это реально победа. Несмотря на пророссийские взгляды большинства здесь местных жителей, я и мои родные будут получать биометрический паспорт. Мы украинский паспорт храним, как зеницу ока. Нужно только продумать, как быстро выехать с ребенком на подконтрольную Украине территорию", - сказала сегодня LIGA.net местная жительница Ирина.

17 мая президент Европарламента Антонио Таяни и министр нацбезопасности председательствующей в Совете ЕС в 2017 году Мальты подписали в Страсбурге законодательно решение о безвизовом режиме для Украины.

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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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