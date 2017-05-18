Суд по делу Януковича отложен до конца весны

Суд предлагал сделать перерыв и продолжить заседание сегодня, но защита экс-президента заявила, что 717 страниц текста "невозможно прочитать быстро"

В подготовительном заседании Оболонского районного суда по уголовному производству о государственной измене, в которой обвиняется Виктор Янукович, объявлен перерыв до 29 мая. Такое решение суд принял по просьбе адвокатов беглого экс-президента, передает корреспондент LIGA.net.

"Суд, посовещавшись на месте, принял решение ходатайство защиты удовлетворить: дать время и возможность ознакомиться с материалами, которыми прокурор обосновывает специальное судебное производство. В деле объявляется перерыв на 10:00 29 мая", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Глава судебной коллегии попросил защиту быть готовой ответить на вопросы по поводу возможности спецпроизводства, а также суда присяжных.

Перед этим прокуроры подали ходатайство о назначении спецпроизводства. По их мнению, для этого есть все основания, предусмотренные УПК.

"Есть достаточные и несомненные основания считать, что Янукович умышленно скрывается от органов следствия и суда в РФ, чтобы избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Привлечь Януковича к суду и уголовной ответственности в общем порядке невозможно... Сторона обвинения считает, что следует назначить специальное судебное производство", - сказал прокурор Роман Кравченко.

Защита заявила, что ей нужно время, чтобы ознакомиться с обоснованием позиции прокуратуры.

"Просим объявить перерыв, чтобы ознакомиться с данными прокуроров и согласовать с клиентом позицию по суду присяжных", - сказали адвокаты. На реплику суда, что о возможности суда присяжных адвокаты и так должны знать, они ответили: "Но это было публично объявлено, никто не будет отрицать".

Прокуроры напомнили, что все озвученные сегодня позиции есть в материалах дела.

Суд предлагал объявить перерыв и продолжить заседание сегодня, чтобы не делать новую публикацию в Урядовом курьере, но адвокаты отметили: "Нам надо больше времени. Объем очень большой. 717 страниц текста невозможно прочитать быстро".

Читайте также: Янукович просил Россию ввести войска в Украину - Луценко

Сегодня, 18 мая, подготовительное заседание Оболонского райсуда началось без Януковича. Обвинение предложило ему воспользоваться правом на суд присяжных.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора. 14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт.

Читайте также: К бегству Януковича причастны генерал РФ и охранник Путина - ГПУ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.