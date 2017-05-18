Рада отменила "закон Савченко"

Срок предварительного заключения подследственных теперь будет засчитываться в срок наказания "день за день", а не "день за два", как было ранее

Верховная Рада отменила закон авторства бывшей политзаключенной в России, а теперь народного депутата Надежды Савченко. За изменения в Уголовный кодекс по поводу зачисления срока предварительного заключения №5534 проголосовали 227 народных депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Срок предварительного заключения теперь будет засчитываться в срок наказания "день за день", а не "день за два", как это было после вступления в силу закона Савченко.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян сообщил в Facebook, что из-за "закона Савченко" на улицы преждевременно вышли более 10 тыс человек, которые по состоянию на 11 мая совершили более 2 тыс тяжких преступлений.











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В сентябре 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков призывал Раду отменить этот закон, так как, по его данным, на то время по закону Савченко от дальнейшего отбывания наказания были освобождены 8,2 тысячи осужденных и заключенных, 31 тысяча подлежала освобождению из мест заключения за год.

По словам Авакова, среди освобожденных на начало осени 2016 года 785 человек уличили в совершении преступлений.

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