На переговорах в городе Гранзее Порошенко и Меркель главы государств будут обсуждать давление на РФ для выполнения минских соглашений

Президент Петр Порошенко прибыл в Германию с рабочим визитом. Об этом он сообщил в своем Twitter.



Порошенко приехал по приглашению федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Переговоры пройдут в резиденции Федерального правительства Германии - Замок Мезеберг, город Гранзее.



Как сообщал глава укранского МИД Павел Климкин, темой переговоров станет давление на РФ с целью заставить государство-агрессор выполнить условие минских соглашений о достижении необходимого уровня безопасности для деоккупации Донбасса.

Это будет третья встреча двух лидеров за текущий год и 11-я за последние несколько лет. Как отмечали журналисты Deutsche Welle, "встреча будет дружественной, но непростой".

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