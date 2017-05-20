Оккупанты обстреливают ВСУ из артиллерии: пять бойцов ВСУ ранены

За текущие сутки российские оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ с применением пулеметов, гранатометов, минометов и стрелкового оружия

В течение дня российско-террористические бандформирования продолжали обстреливать позиции сил АТО, в том числе с применением тяжелой артиллерии. С начала суток боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, ранены пять украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО





На приморском направлении пророссийские вооруженные бандформирования обстреливали позиции ВСУ в районе Широкино и Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По одному из опорных пунктов украинских военных у Водяного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем.





На донецком направлении наиболее активно террористы использовали оружие против украинских военных в пригороде Авдеевки. Утром боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ на этом участке линии соприкосновения из 120-мм минометов, а уже в полдень ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм. Кроме того, террористы время от времени вел огонь по украинским военным, которые обороняют город, из стрелкового оружия и гранатометов.





На Светлодарской дуге боевики обстреливали укрепления ВСУ у Новолуганского из вооружения БМП. Западнее, у Зайцево, оккупанты применили 82-мм минометы, а неподалеку от Верхнеторецкого обстреляли позиции сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.





На луганском направлении российско-террористические войска из артиллерийских систем калибра 152 мм и 120-мм минометов вели огонь по опорным пунктам ВС Украины в районе Троицкого и Новозвановки. У Станицы Луганской открывали огонь в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.





За прошлые сутки оккупанты 55 раз открывали огонь по позициям ВСУ.





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