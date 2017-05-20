Меркель: Нужна срочная встреча лидеров стран нормандского формата

Ангела Меркель заявила, что для политического решения конфликта в Донбассе нужно провести как можно скорее встречу лидеров стран нормандского формата

Для достижения политического решения нынешнего конфликта в Донбассе надо как можно скорее провести новый раунд переговоров на высшем уровне. Речь идет о переговорах в так называемом "нормандском формате" с участием канцлера Германии и глав государств Франции, России и Украины, подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель. Заявление прозвучало в субботу, 20 мая, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает DW со ссылкой на информагентство dpa.

По словам Меркель, перемирие на Донбассе до сих пор не воплощается на практике. "К сожалению, после некоторого затишья на Пасхальные праздники, мы наблюдаем рост количества нарушений перемирия", - приводит слова канцлера dpa.

В то же время Меркель подчеркнула важность достижения определенной безопасности в регионе. "Безопасность - предпосылка для последующего политического прогресса", - отметила канцлер ФРГ. Она также пообещала дальнейшую поддержку для достижения мира в Украине.

Кроме того, канцлер Германии заверила главу украинского государства в готовности нового президента Франции Эмманюэля Макрона и в дальнейшем проводить переговоры в нормандском формате. На фоне этого было также обещано как можно скорее возобновить контакты между главами трех причастных к переговорам государств и самой Меркель.

Ранее президент Украины по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в ходе встречи обсуждался сценарий, который мотивирует Россию имплементировать минские соглашения.

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