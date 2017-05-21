За минувшие сутки ранены семь украинских военнослужащих - штаб

Боевики Донбасса за прошлые сутки 48 раз обстреляли позиции украинской армии

За прошедшие сутки боевики 48 раз использовали оружие против солдат ВСУ. При этом семеро украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.



Штаб отмечает, что террористы в Донбассе используют тяжелое артиллерийское вооружение.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 12 раз применяли оружие против украинских защитников. Уже вечером боевики обстреливали украинские войска в районе Павлополя, Водяного, Широкино, Красногоровки.



На донецком направлении боевики за сутки 22 раза нарушали тишину.



"Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы оборонительные укрепления сил АТО со 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечает штаб АТО.



Боевики также били по украинским позициям у Невельского, под Верхнеторецком, Светлодарском, Луганским и Песками.



Тем временем на луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Боевики неоднократно обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого и Крымского.

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