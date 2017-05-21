За минувшие сутки ранены семь украинских военнослужащих - штаб
За прошедшие сутки боевики 48 раз использовали оружие против солдат ВСУ. При этом семеро украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Штаб отмечает, что террористы в Донбассе используют тяжелое артиллерийское вооружение.
На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 12 раз применяли оружие против украинских защитников. Уже вечером боевики обстреливали украинские войска в районе Павлополя, Водяного, Широкино, Красногоровки.
На донецком направлении боевики за сутки 22 раза нарушали тишину.
"Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы оборонительные укрепления сил АТО со 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечает штаб АТО.
Боевики также били по украинским позициям у Невельского, под Верхнеторецком, Светлодарском, Луганским и Песками.
Тем временем на луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Боевики неоднократно обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого и Крымского.
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