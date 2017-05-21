USD:  26.20  26.46   EUR:  28.89  29.49  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

За минувшие сутки ранены семь украинских военнослужащих - штаб

21.05.2017 07:57
Боевики Донбасса за прошлые сутки 48 раз обстреляли позиции украинской армии
За минувшие сутки ранены семь украинских военнослужащих - штаб
Фото: EPA

За прошедшие сутки боевики 48 раз использовали оружие против солдат ВСУ. При этом семеро украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Штаб отмечает, что террористы в Донбассе используют тяжелое артиллерийское вооружение.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 12 раз применяли оружие против украинских защитников. Уже вечером боевики обстреливали украинские войска в районе Павлополя, Водяного, Широкино, Красногоровки.

На донецком направлении боевики за сутки 22 раза нарушали тишину.

"Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы оборонительные укрепления сил АТО со 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечает штаб АТО.

Боевики также били по украинским позициям у Невельского, под Верхнеторецком, Светлодарском, Луганским и Песками.

Тем временем на луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Боевики неоднократно обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого и Крымского.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 