ОБСЕ своим присутствием уменьшает агрессию РФ в Донбассе - МИД

Климкин подчеркнул важность доступа ОБСЕ ко временно неподконтрольной территории для предотвращения поставок Россией оружия, техники и боеприпасов

ОБСЕ - это единственная институция, которая своим присутствием в Украине содействует прекращению российской агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время встречи с делегацией постоянных представителей стран-участниц ОБСЕ в Вене, прибывшей для ознакомления с ситуацией на востоке Украины, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Во время встречи особое внимание уделили необходимости выполнения Россией и боевиками минских соглашений. Климкин подчеркнул важность работы ОБСЕ в Донбассе, а также роль Специальной мониторинговой миссии в фиксировании и верификации исполнения соглашений.

Глава украинского МИД подчеркнул необходимость обеспечения доступа СММ ко всей территории, временно неподконтрольной Украине, в том числе - украинско-российской границе для предотвращения поставок боевикам военной техники и боеприпасов.

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