Геращенко призвала заблокировать все сайты террористов ДНР и ЛНР

Слова Геращенко стали реакцией на заявление Макрона о том, что российские СМИ Russia Today и Sputnik - это органы пропаганды

Следующим шагом, после блокирования российских социальных сетей, должно быть блокирование всех сайтов террористов ДНР и ЛНР. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Следующий этап - заблокировать все сайты ОРДЛО как таковые, которые нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины", - написала она.

Слова Геращенко стали реакцией на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что российские СМИ Russia Today и Sputnik - это органы пропаганды.

"Примечательно, что французским журналистам, общественным организациям, Генсеку СЕ Янгланду, Amnesty International и т.д. не пришло в голову делать заявления о наступлении на свободу словам и т.д. Потому что все эти Раши тудей имеют к свободе слова очень сомнительное отношение. А почему же тогда такой вой по поводу Интернет-сестричек рашитудей, всех этих Рашиодноклассников и вконтакте?", - отметила она.

Также Геращенко добавила, что заявления Макрона - это "отличный аргумент для всех европейских чиновников и структур, которые делают вид, что не понимают причин и последствий гибридной войны и информационной составляющей этой войны РФ против всего цивилизованного мира".

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