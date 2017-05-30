Открыто дело по факту развязывания Россией войны против Украины

Во время досудебного следствия особое внимание будет уделено фактам подготовки россиян к оккупации Крымского полуострова

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, а также должностными лицами госорганов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что производство открыто по материалам Службы безопасности Украины.

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий) УК.

"Открытое уголовное производство беспрецедентно, ведь впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины. Важность этого процесса определяется тем, что агрессия России принесла обездоленность и заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар, которые второй раз за шестьдесят лет фактически переживают геноцид со стороны тоталитарного режима", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, Агентство ООН по делам беженцев оценило количество внутренне перемещенных лиц в Украине в 10 тысяч, большинство из которых - крымские татары, а треть - дети.

В пресс-службе отметили, что СБУ собирала информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата АРК.

Во время досудебного следствия особое внимание будет уделено фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины, сообщили в СБУ.

Также в спецслужбе отметили, что надлежащую правовую оценку получат и другие действия, направленные на устранение препятствий для вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины и создание условий, в том числе путем манипуляции общественным сознанием через СМИ и интернет, для незаконной аннексии Крыма.

Ранее ГПУ открыла производство против министра обороны РФ Сергея Шойгу и группы генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений против мира и человечности.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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