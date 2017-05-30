Юнкер: Будущее Украины - это Европа
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что будущее Украины - это Европа, приветствуя ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС в Сенате Нидерландов. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.
По словам Юнкера, сегодняшнее голосование демонстрирует важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза Украине.
"Место Украины - в Европе, будущее Украины - это Европа", - сказал он.
Глава Европейской комиссии надеется, что процесс ратификации соглашения будет полностью завершен к саммиту Украина-ЕС, который пройдет в июле этого года.
30 мая Cенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
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6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство граждан проголосовали против ратификации соглашения Украина-ЕС. Отреагировав на результаты народного волеизъявления, власти страны заявили о необходимости поиска компромисса между пожеланиями голландцев и внешнеполитическим курсом ЕС.
Незадолго до Нового года в Брюсселе согласились на высказанные Амстердамом корректировки и предложения по процедуре ратификации.
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