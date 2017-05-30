Юнкер: Будущее Украины - это Европа

Место Украины и ее будущее - в Европе, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что будущее Украины - это Европа, приветствуя ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС в Сенате Нидерландов. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

По словам Юнкера, сегодняшнее голосование демонстрирует важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза Украине.

"Место Украины - в Европе, будущее Украины - это Европа", - сказал он.

Глава Европейской комиссии надеется, что процесс ратификации соглашения будет полностью завершен к саммиту Украина-ЕС, который пройдет в июле этого года.

30 мая Cенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Читайте также: Украина и голландский референдум: что будет с ассоциацией

6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство граждан проголосовали против ратификации соглашения Украина-ЕС. Отреагировав на результаты народного волеизъявления, власти страны заявили о необходимости поиска компромисса между пожеланиями голландцев и внешнеполитическим курсом ЕС.

Незадолго до Нового года в Брюсселе согласились на высказанные Амстердамом корректировки и предложения по процедуре ратификации.

Читайте также: Референдум в Нидерландах во многом был вовсе не об Украине - FT

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.