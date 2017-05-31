Украина в Twitter осадила Россию в споре об Анне Киевской

Официальные аккаунты РФ и Украины в Twitter поспорили из-за того, что Путин накануне присвоил России дочь князя Ярослава Мудрого

В Twitter официальные аккаунты Украины, России и МИД РФ поспорили о том, какой стране исторически принадлежит Анна Ярославна.

Спор начался с твита Украины: "Когда Россия говорит, что Анна Киевская установила российско-французские отношения, давайте вспомним порядок событий". К нему приложили фотографию, на которой сравниваются события 1051 года: Анна венчалась с Генрихом первым, а на территории теперешней Москвы - лес.





Официальный аккаунт России ответил: "Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь делят единое историческое наследие, которое должно объединять нации, а не разделять нас".

"Вы действительно не меняетесь?", - следует твит Украины с gif-изображением из мультсериала Симпсоны.

К спору присоединился МИД России: "Не завидуй, Украина. В 1051 Киев был столицей единой Руси, которая включала территории современной Беларуси, России и Украины".

Украина на это ответила: "Киевская Русь также простиралась на современные территории Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Румынии. Давайте без глупостей о "триединой нации", пожалуйста, и соблюдайте международное право".

На спор отреагировали многие иностранные пользователи. CNN опубликовал новость с заголовком: "Украина насмехается над Россией gif-кой из Симпсонов".

29 мая во врем визита во Францию президент страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем".

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