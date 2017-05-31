Украина в Twitter осадила Россию в споре об Анне Киевской
В Twitter официальные аккаунты Украины, России и МИД РФ поспорили о том, какой стране исторически принадлежит Анна Ярославна.
Спор начался с твита Украины: "Когда Россия говорит, что Анна Киевская установила российско-французские отношения, давайте вспомним порядок событий". К нему приложили фотографию, на которой сравниваются события 1051 года: Анна венчалась с Генрихом первым, а на территории теперешней Москвы - лес.
Официальный аккаунт России ответил: "Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь делят единое историческое наследие, которое должно объединять нации, а не разделять нас".
"Вы действительно не меняетесь?", - следует твит Украины с gif-изображением из мультсериала Симпсоны.
@Russia You really don't change, do you? pic.twitter.com/HDfS9A8jWZ- Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 мая 2017 г.
К спору присоединился МИД России: "Не завидуй, Украина. В 1051 Киев был столицей единой Руси, которая включала территории современной Беларуси, России и Украины".
Украина на это ответила: "Киевская Русь также простиралась на современные территории Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Румынии. Давайте без глупостей о "триединой нации", пожалуйста, и соблюдайте международное право".
На спор отреагировали многие иностранные пользователи. CNN опубликовал новость с заголовком: "Украина насмехается над Россией gif-кой из Симпсонов".
29 мая во врем визита во Францию президент страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем".
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