Украина в Twitter осадила Россию в споре об Анне Киевской

В Twitter официальные аккаунты Украины, России и МИД РФ поспорили о том, какой стране исторически принадлежит Анна Ярославна.

Спор начался с твита Украины: "Когда Россия говорит, что Анна Киевская установила российско-французские отношения, давайте вспомним порядок событий". К нему приложили фотографию, на которой сравниваются события 1051 года: Анна венчалась с Генрихом первым, а на территории теперешней Москвы - лес.

Официальный аккаунт России ответил: "Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь делят единое историческое наследие, которое должно объединять нации, а не разделять нас".

"Вы действительно не меняетесь?", - следует твит Украины с gif-изображением из мультсериала Симпсоны.

