СМИ: Воля заблокировала в Севастополе ВКонтакте, Яндекс и mail.ru

На сайте компании опубликовано сообщение о блокировке на украинском языке

Сегодня, 31 мая, дочернее предприятие компании Воля ООО Телесвіт, работающее на территории оккупированного Крыма, выполнило указ президента Петра Порошенко и заблокировало для своих пользователей на территории оккупированного Севастополя доступ к ресурсам Яндекс, Майл и ВКонтакте. Об этом сообщает издание ForPost.



"Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов", - отмечается в сообщении.

На сайте компании опубликовано сообщение на украинском языке, где объясняется, что произошло.

Жители города подтвердили LIGA.net информацию о блокировке соцсетей.

"Сегодня утром не смогла загрузить свою страницу ВКонтакте, не могу сказать, что это меня порадовало, поскольку там я занимаюсь продажей детских игрушек, никакой политики", - отметила LIGA.net местная жительница Севастополя Анна.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций).

В санкционном списке - 467 юридических и 1228 физических лиц. В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступ к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и ВКонтакте. Под санкции попала также компания 1С, специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.

С полным списком юридических лиц, против которых применены санкции, можно ознакомиться здесь. С полным списком физических лиц - здесь.

Крупнейшие ИТ-компании, попавшие под действие указа, в частности, Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс и 1С уже прокомментировали указ Порошенко.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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