Квасьневский назвал главную слабость Украины
01.06.2017 10:00
Экс-президент Польши назвал главной слабостью Украины отсутствие договора главных политических сил ради развития страны
Александр Квасьневский (фото - Фонд Виктора Пинчука © 2017. Фотограф: Сергей Ильин)
Главной слабостью Украины является неспособность ее политических лидеров договориться о совместных действиях ради развития и европейского будущего страны. Об этом заявил в интервью LIGA.net президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский.
"Украина находится в такой момент истории, когда имея большие задачи, нуждается в договоре главных политических сил. Я думаю, что отсутствие такого договора - это главная слабость Украины со времен Оранжевой революции. Не нашлась такая сильная воля политических лидеров, которые сказали бы: да, у нас есть разногласия, но для безопасности страны, развития, отношений с ЕС - будем работать вместе", - отметил Квасьневский.
По его словам, даже для политиков, которые затем окажутся в оппозиции, важно успешное проведение запланированных реформ на пути европейской интеграции.
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