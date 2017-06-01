Квасьневский назвал главную слабость Украины

Экс-президент Польши назвал главной слабостью Украины отсутствие договора главных политических сил ради развития страны





"Украина находится в такой момент истории, когда имея большие задачи, нуждается в договоре главных политических сил. Я думаю, что отсутствие такого договора - это главная слабость Украины со времен Оранжевой революции. Не нашлась такая сильная воля политических лидеров, которые сказали бы: да, у нас есть разногласия, но для безопасности страны, развития, отношений с ЕС - будем работать вместе", - отметил Квасьневский.





По его словам, даже для политиков, которые затем окажутся в оппозиции, важно успешное проведение запланированных реформ на пути европейской интеграции.









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