Турчинов: Вопрос визового режима с Россией перезрел

Секретарь СНБО заявил, что введение виз для россиян поможет "защитить цивилизацию от проникновения гибридных провокационных технологий"

Визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить как можно скорее - это поможет защитить Украину и Запад от дальнейшего проникновения гибридной агрессии кремлевского режима. Об этом в речи по случаю молитвенного завтрака, который транслировал канал 112 Украина, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Это вопрос не просто назревший... он перезрел, его надо реализовать как можно быстрее", - сказал он.

По словам Турчинова, одновременно с налаживанием безвизовых отношений с ЕС на восточных рубежах страны "надо выстраивать границы, которые защитят цивилизацию от агрессии РФ и проникновения гибридных провокационных технологий".

"И как раз Украина встала на пути России. Наверное, это наша историческая миссия", - добавил он.

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Секретарь СНБо выразил убеждение, что сложностей с временно оккупированными территориями после возможного введения визового режима с РФ не предвидится. "Не вижу, чтобы оно как-то влияло на оккупированные территории, потому что они и есть оккупированными", - пояснил он.

6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля его одобрили и послы ЕС. 11 мая это решение утвердил Совмин ЕС, а 17-го оно было подписано в Европарламенте. В Москве получение Украиной безвизового режима с ЕС вызвало негативную реакцию.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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