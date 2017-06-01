Квасьневский: Историю нельзя отдавать националистам

Экс-президент Польши рассказал, как достичь успеха в примирении польского и украинского народов





"Я считаю, и я говорю об этом в Польше довольно часто, что самой большой проблемой наших правительств будет, если эту историческую проблему будут держать в своих руках только националисты. Если мы отдадим решение этого вопроса в руки националистов - будет плохо, опасно. Это не поможет ни Польше, ни Украине достичь стратегических целей", - заявил Квасьневский.





По его словам, для успеха политики польско-украинского примирения нужны встречи историков, академиков, писателей, Это сложный процесс, который нуждается в терпении, взаимопонимании, высокой культуре.





"Если с помощью двух президентов будет создана программа украинско-польского диалога, чтобы мы могли печатать книги и статьи, фильмы снимать, это поможет. Историю, к сожалению, не изменить, но после трагедии всегда есть два выбора - быть или умнее, или глупее. Нужно быть умнее", - отметил Квасьневский.









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