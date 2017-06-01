Геращенко: Устименко не причастен к убийству Шеремета

Советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко дал показания следствию

У бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко, который был недалеко от места закладки взрывчатки под автомобиль журналиста Павла Шеремета, статус свидетеля, он дал показания. Об этом в эфире 112 Украина сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Давайте пораскинем мозгами. Если бы тот человек, бывший сотрудник, имел непосредственное отношение к убийству Шеремета, давал ли бы он дважды интервью журналистам, которые вели расследование? Приходил ли он на допрос, был бы он жив и находился бы на территории Украины, если бы он был причастен к убийству Павла Шеремета? Я думаю, что это крайне маловероятно. На сегодняшний момент он дал показания, у него статус свидетеля. Фактов, что он причастен к убийству Шеремета, их нет", - сказал Геращенко.

По его словам, в месте, где проходила закладка взрывчатки, в центре Киева, могли быть разные люди по своим делам, в том числе ночью.

"Но дальше следствие разберется и покажет", - отметил Геращенко.

Советник главы МВД считает, что те, кто организовал этот теракт, не оставили бы Устименко в живых.

"Это был бы нонсенс. Или бы его вывезли на территорию государства с территории которого, по моему мнению, это все было организовано, территория Российской Федерации", - подчеркнул Геращенко.

При этом он признал, что в расследовании журналистов действительно была одна видеозапись, которой не было у следствия.

Геращенко сказал, что это цветная запись, которая показала в другом ракурсе тех, "кто исполнил убийство".

15 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Устименко не выполнял задание СБУ возле дома Шеремета.

14 мая президент Петр Порошенко заявил, что Устименко будет вызван допрос.

Читайте также: Сотрудник СБУ был возле дома Шеремета перед убийством - фильм

10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.