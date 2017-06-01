Украина подала ЕСПЧ список причастных к захвату Крыма военных РФ

По словам министра юстиции, установлен конкретный перечень должностных лиц РФ, которые координировали и руководили операцией по захвату Крыма

Украина передала в Европейский суд по правам человека перечень российских военных, причастных к захвату Крыма. Список будет дополнен и передан в Международный уголовный суд. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Нами установлен конкретный перечень должностных лиц РФ, которые координировали и руководили операцией по захвату Крыма. Среди них министр обороны РФ генерал армии Шойгу, заместители министра обороны РФ Панков и Булгак, начальник генштаба РФ генерал армии первый заместитель министра обороны Герасимов, вице-адмирал заместитель командующего ВМФ РФ Федоренков, генерал-лейтенант заместитель командующего южного военного округа Турчинюк, командующий ЧФРФ адмирал Витко, генерал-майор Остриков начальник береговых войск ЧФ РФ", - сказал он.

Петренко также сообщил, что непосредственно в Крыму за действия так называемых казаков и самообороновцев отвечал Антифеев, бывший министр безопасности Приднестровской республики. Летом 2014 года Антифеев получил статус "вице-премьера ДНР по вопросам безопасности".

"Все эти лица и их участие было зафиксировано. Информация передана в ЕСПЧ. Этот список еще не полный. Те доказательства, которые будут предметом рассмотрения ЕСПЧ, которые будут зафиксированы в решении ЕСПЧ, потом станут доказательной базой для рассмотрения этого дела в Международном уголовном суде", - добавил министр.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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