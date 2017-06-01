Тука: Украина занимает новые позиции в Донбассе в рамках Минска

По словам заместитель министра по вопросам оккупированных территорий, украинские военные берут под контроль "серые зоны"

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука подтвердил информацию о продвижении ВСУ в Донбассе, отметив, что этот процесс проходит в рамках минских соглашений. Об этом он сказал в интервью 112 Украина.

По словам Туки, украинские военные берут под контроль "серые зоны".

В частности, журналист попросил прокомментировать информацию СМИ о том, что в результате поступательного наступления украинской армии были освобождены порядка 50 км территории, контролируемой боевиками.

"Речь идет о взятии под контроль украинскими Вооруженными силами тех территорий, которые называются "серыми зонами". С точки зрения увеличения территории, контролируемой центральной властью - да, увеличивается такая территория. Постепенно. Но нужно иметь в виду, что все эти территории, которые мы взяли под контроль, зафиксированы минскими соглашениями. Более того, к глубочайшему сожалению, часть территорий, которые там зафиксированы, мы сразу утратили, взять то же Дебальцево. Ни сепаратисты, ни их кремлевские хозяева не испытывают никаких угрызений совести и комплексов по этому поводу. Я считаю, что мы делаем все абсолютно правильно. Надеюсь на дальнейший успех", - сказал Тука.

25 мая спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что украинские военнослужащие в Донбассе частично продвинулись вперед на Светлодарской дуге, заняв новые позиции. Он подчеркнул, что ситуация на линии разграничения может быть достаточно динамичной и в ходе боевых столкновений "определенные территории могут переходить из рук в руки".

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