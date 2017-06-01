Еврокомиссар Хан завтра посетит линию разграничения в зоне АТО

Хан отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины

Еврокомиссар Йоханнес Хан планирует в пятницу, 2 июня, побывать на линии разграничения в Донбассе. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.



"Завтра я смогу побывать на востоке Украины, посмотреть, какая там ситуация. Также смогу побывать на линии разграничения", - сказал он.



Хан отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. "Недавно на встрече (лидеров) стран Большой семерки было подтверждено, что санкции (против РФ) не могут быть сняты до полного выполнения минских соглашений", - добавил еврокомиссар.

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31 мая 2017 года сообщалось, что Франция "крайне обеспокоена" ситуацией в зоне боевых действий в Донбассе и требует гарантий для международных наблюдателей в регионе, чтобы те могли полностью выполнить свою миссию.



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