Суд арестовал экс-главу налоговой Луганской области
Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-губернатора и экс-главы налоговой администрации Луганской области Александра Антипова в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Министр также напомнил, что при проведении задержания налоговиков у Антипова были изъяты $3,8 млн.
"Наручники одели прямо в зале суда", - сообщил Аваков.
30 мая было объявлено о подозрении еще двум налоговикам - начальнику налоговой администрации Одесской области Александру Чернобаю и начальнику налоговой администрации Киева и Киевской области Олегу Низенко.
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