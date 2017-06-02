Суд арестовал экс-главу налоговой Луганской области

Печерский суд избрал меру пресечения для экс-губернатора и экс-главы налоговой Луганской области - арест - с возможностью внесения залога 100 млн грн

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-губернатора и экс-главы налоговой администрации Луганской области Александра Антипова в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр также напомнил, что при проведении задержания налоговиков у Антипова были изъяты $3,8 млн.

"Наручники одели прямо в зале суда", - сообщил Аваков.

30 мая было объявлено о подозрении еще двум налоговикам - начальнику налоговой администрации Одесской области Александру Чернобаю и начальнику налоговой администрации Киева и Киевской области Олегу Низенко.

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