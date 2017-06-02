ИС: Боевики хотят продать 70 ж/д вагонов угля Новочеркасской ГРЭС
В оккупированном Донбассе боевики планируют продать около 70 железнодорожных вагонов угля сортовых марок через российских посредников на внешние рынки РФ. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.
По данным военной агентуры, реализация торговой сделки намечена на середину июня этого года.
"На первом этапе уголь будет направляться на адрес Филиала ПАО ОГК-2 - Новочеркасская ГРЭС, она - единственная в РФ крупная электростанция, работающая на низкосортном антрацитовом штыбе, и является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Далее уголь будет продаваться под видом российского в Польшу, Молдову", - отмечается в сообщении.
31 мая сообщалось, что в мае на угольных предприятиях ДТЭК Свердловантрацит на оккупированной территории Луганской области в Должанске (бывший Свердловск, - ред.) начато проведение агитационной кампании по вербовке в ряды так называемой народной милиции террористической организации ЛНР.
15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.
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