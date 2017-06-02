Путин жалуется, что все требования по Минску обращены только к РФ

Президент страны-агрессора заявил, что Россия "не может выполнять минские соглашения в одностороннем порядке"

Президент государства-агрессора России Владимир Путин пожаловался, что выполнять минские соглашения по Донбассу требуют только от Кремля. Об этом он заявил в пятницу, 2 июня, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.



"Мы постоянно слышим "вот если выполнит Россия минские соглашения, то все будет хорошо". Россия не может выполнять минские соглашения в одностороннем порядке. Мы готовы способствовать этому, но мы не можем сделать то, что должны киевские власти сделать. А там делают все, чтобы ничего не случилось к лучшему", - сказал он.



По мнению Путина, западные лидеры и СМИ не замечают или "не хотят замечать", что "происходит на самом деле" на востоке Украины, в частности "не отводится тяжелое вооружение от линии соприкосновения".



Также президент страны-агрессора, говоря о блокировании протестующими торговли с временно оккупированными районами Донбасса, заявил, что вместо "экономической реабилитации" ОРДЛО "радикалы заблокировали передвижение людей и товаров".

Читайте также: Премьер Баварии: Отношения с РФ будут, когда она выполнит Минск



Президента Петра Порошенко Путин обвинил в поддержке блокады после предпринятой попытки ее прекратить, сопровождавшейся "дракой и стрельбой в воздух".



Хозяин Кремля посетовал, что "все требования обращены только к Москве", и подчеркнул, что "так мы никогда не решим никакой проблемы".

27 мая 2017 года лидеры стран Большой семерки утвердили совместное заявление, в котором отметили готовность принимать дополнительные меры для того, чтобы заставить Россию выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.