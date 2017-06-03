ЕС планирует выделить €50 млн на восстановление Донбасса
В Европейском Союзе рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительных €50 млн для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры в Донбассе. Об этом сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Донбасс, в частности в Широкино Донецкой области, передает пресс-служба Верховной Рады.
"Мы высоко ценим помощь Евросоюза в вопросах восстановления поврежденных инфраструктурных объектов в Донбассе. Безусловно, это неоценимый вклад в решение гуманитарных проблем местных жителей, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации", - подчеркнула уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.
Также сообщается, что в целом за последние годы Еврокомиссия выделила около €400 млн помощи Украине, в частности на реализацию гуманитарных проектов в Донбассе.
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