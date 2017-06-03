Осенью будет готов законопроект о владении оружием - Пашинский

Законопроект будет предусматривать на первом этапе разрешение на оружие только для отдельных категорий граждан

Проект закона о владении оружием в Украине будет разработан до осени. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире 5 канала.

Он уточнил, что проект закона предусматриваем на первом этапе разрешение на оружие только для категорий граждан, которым "можно доверять" - экс-сотрудникам Нацполиции, СБУ, военным и другим силовикам. Однако окончательное предложение еще находится в разработке.

Пашинский уточнил, что в зависимости от результата первого этапа будут приниматься дальнейшие решения по нормам владения оружием гражданами Украины.

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