Террористы обстреляли из минометов школу и дома в Красногоровке
03.06.2017 18:10
Пророссийские террористы обстреляли из минометов Красногоровку к западу от Донецка. Мины упали во дворе школы и у жилых домов, ранена женщина
Фото: ЕРА
Пророссийские террористы обстреляли из 82 мм минометов школу и жилые дома в Красногоровке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Жилой сектор Красногоровки в течение субботы был обстрелян уже дважды с применением запрещенного минскими договоренностями оружия. Одна из мин калибра 82 мм попала во двор Красногоровской школы №1 в микрорайоне Солнечный. Детей и преподавателей в школе не было.
В том же микрорайоне еще две мины разорвались возле жилого дома. Ранена женщина, местная жительница. Как сообщил в Facebook начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, раненая 1952 г. рождения получила осколочное ранение шеи, скорая помощь забрала ее в Кураховскую больницу.
На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о разрушении и других последствиях этого теракта против мирных жителей Красногоровки уточняется.
"Таким образом, незаконные вооруженные формирования ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование минских договоренностей, и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе", - отмечают в пресс-центре штаба АТО.
Ранее сегодня в Луганской области в результате обстрелов со стороны боевиков из автоматических гранатометов в направлении Новозвановки трое украинских военных получили ранения.
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