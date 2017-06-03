USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Врачи подтвердили частичную потерю зрения у Королевской

03.06.2017 22:10
Киевские врачи поставили диагноз депутату от Оппоблока, которую облили зеленкой в Одессе: частичная потеря зрения на левый глаз
Врачи подтвердили частичную потерю зрения у Королевской
Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska
Врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили частичную потерю зрения на левый глаз у депутата от Оппозиционного блока Наталии Королевской, которую ранее облили зеленкой. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.

"Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены.

18813511_1492473650813640_6789711647070154455_n.jpg
Фото - facebook.com/Nataliya.Korolevska

2 июня Автомайдан Одессы сообщил, что в городе облили зеленкой народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 