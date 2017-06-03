Врачи подтвердили частичную потерю зрения у Королевской
03.06.2017 22:10
Киевские врачи поставили диагноз депутату от Оппоблока, которую облили зеленкой в Одессе: частичная потеря зрения на левый глаз
Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska
Врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили частичную потерю зрения на левый глаз у депутата от Оппозиционного блока Наталии Королевской, которую ранее облили зеленкой. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.
"Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены.
Фото - facebook.com/Nataliya.Korolevska
2 июня Автомайдан Одессы сообщил, что в городе облили зеленкой народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую.
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