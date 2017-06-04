Суд оправдал экс-мэра Стаханова, арестованного за сепаратизм

Суд оправдал мэра Стаханова Юрия Борисова, который в 2014 году занимался организацией антиконституционного референдума

Суд оправдал экс-мэра Стаханова Луганской области Юрия Борисова, который в 2014 году занимался организацией антиконституционного референдума и содействовал боевикам в разжигании военных действий против Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

Казанский также отмечает, что оправдательный приговор был вынесен несмотря на имеющиеся доказательства, документы и видео. В частности, разрешение Борисова на проведение референдума.





Разрешение Борисова на проведение антиконституционного референдума (фото - страница в Facebook Дениса Казанского)





Разрешение Борисова на проведение антиконституционного референдума (фото - страница в Facebook Дениса Казанского)

Борисов был одним из трех мэров, арестованных за сепаратизм. В настоящий момент под стражей остаются экс-мер Славянска Неля Штепа и экс-мэр Дзержинска (Торецка) Владимир Слепцов.

29 июля 2014 года сообщалось, что Борисову инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. Во время допроса он рассказал, как в Киев свозили титушек во время Евромайдана, об участии депутатов Александра Ефремова и Олега Царева, лидера луганских террористов Валерия Болотова и других в организации сепаратистских преступлений, о финансировании ДНР и организации так называемого "референдума" в Луганской области.

30 мая Генеральная прокуратура передала следствие по Борисову в СБУ в связи с тем, что СБУ ведет ряд дел по сепаратизму в Луганской области.

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