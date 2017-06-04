Репрессии РФ в Крыму нарастают после решения суда ООН - Чубаров

Глава Меджлиса сообщил, что после решения суда ООН Россия не только не выполняет своих обязательств, но репрессии оккупантов даже усилились

Россия не собирается выполнять решение суда и прекращать репрессии против крымских татар на оккупированном полуострове. Более того, репрессии начали нарастать. Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров в эфире телеканала 112.

"Они (репрессии против крымских татар - ред.) остаются системными, они нарастают. Никаких таких, знаете, проявлений того, что оккупанты каким-то образом, если не берутся за ум, то хотя бы оглядываются на то решение (суда - ред.), которое появилось", - сообщил Чубаров.

Также он подчеркнул, что не выполнить решение суда ООН Россия не может, потому что она является стороной процесса, обязана его выполнять и знала об этом, когда согласилась участвовать в процессе.

"Но выполнять это решение она (РФ - ред.) тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнить это решение", - отметил Чубаров, добавив, что решение Европейского суда по правам человека Москва тоже не собирается выполнять, имея уже готовый сценарий уклонения от своих обязательств.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против РФ для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

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