Репрессии РФ в Крыму нарастают после решения суда ООН - Чубаров
Россия не собирается выполнять решение суда и прекращать репрессии против крымских татар на оккупированном полуострове. Более того, репрессии начали нарастать. Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров в эфире телеканала 112.
"Они (репрессии против крымских татар - ред.) остаются системными, они нарастают. Никаких таких, знаете, проявлений того, что оккупанты каким-то образом, если не берутся за ум, то хотя бы оглядываются на то решение (суда - ред.), которое появилось", - сообщил Чубаров.
Также он подчеркнул, что не выполнить решение суда ООН Россия не может, потому что она является стороной процесса, обязана его выполнять и знала об этом, когда согласилась участвовать в процессе.
"Но выполнять это решение она (РФ - ред.) тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнить это решение", - отметил Чубаров, добавив, что решение Европейского суда по правам человека Москва тоже не собирается выполнять, имея уже готовый сценарий уклонения от своих обязательств.
19 апреля Международный суд ООН в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против РФ для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.
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