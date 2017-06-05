Дело MH17: опубликованы новые данные солдат РФ, перевозивших Буки

Bellingcat опубликовал новые сведения о российских военных, которые участвовали в перевозке Буков в Донбасс летом 2014 года

Участие в транспортировке ЗРК Бук к российско-украинской границе в конце июня и середине июля 2014 года принимала 69-я отдельная бригада материально-технического обеспечения и (в/ч 11385) и 147 автомобильный батальон материального обеспечения. Доклад с настоящими именами российских военных, которые участвовали в перевозке, направлен международной Совместной следственной группе, расследующей катастрофу рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом сообщает международная волонтерская группа Bellingcat в докладе "MH17 - водители грузовиков в российских колоннах с Буками в июне и июле 2014 года" на официальном сайте.Ранее было установлено, что один из водителей, Дмитрий З., 24 июня 2014 г опубликовал фотографию своего грузовика и установки Бук под номером 232 53-й зенитно-ракетной бригады. На других фотографиях, которые опубликовал тот же военный, видны другие предполагаемые водители грузовиков, перемещавшихся в колонне с Буками 23-25 июня 2014 года."Один из них, вероятно, перевез Бук 332 из поселка Маршала Жукова в район Миллерово", - говорится в докладе.Номер грузовика, перевозившего Бук 332 - 4267 AH 50, а номер его трала - XP 4679 50. Также указаны водители, которые могли иметь отношение к перевозке Бука 332 из Миллерово на российско-украинскую границу. Команда Bellingcat обнаружила, что в Миллерово примерно в середине июля 2014 года находились грузовики уже упоминавшейся воинской части (в/ч) 11385 и еще одна группа водителей. В сентябре 2014 года в Миллерово находилось несколько грузовиков в/ч 11385, вновь в сопровождении другой группы водителей, хотя некоторые из них присутствовали и в предыдущих группах водителей."Военный водитель Дмитрий З. перевозил пуско-заряжающую установку Бук под номером 332 в колонне 23-25 июня 2014 года. Шесть других военных водителей, запечатленных на фотографиях Дмитрия З., чьи личности удалось установить, также определенно участвовали в транспортировке Буков в колонне 23-25 июня 2014 года", - сообщает Bellingcat.Читайте также: Bellingcat опубликовал новое фото Бука, сбившего рейс MH17 Пока нельзя однозначно установить, кто был водителем грузовика под номером 4267 АН 50, перевозившего Бук 332 в колонне в конце июня 2014 года. Также невозможно сделать вывод о том, какой именно грузовик перевез Бук 332 на российско-украинскую границу, по всей вероятности, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года, или кто из водителей им управлял."Практически все военные водители, принимавшие участие в транспортировке Буков в колонне, замеченной в июне 2014 года, официально закончили военную службу в конце июня или в начале июля 2014 года, хотя по страницам некоторых водителей в социальных сетях не ясно, вернулись ли они домой после окончания срочной службы", - отмечает Bellingcat.В начале апреля Bellingcat опроверг используемую в качестве пропаганды в России информацию о том, что за два дня до крушения рейса МН17 в украинские военные выкладывали в соцсетях фото пусковой установки якобы в зоне АТО.Читайте также: В зоне поражения был только Бук из РФ - Bellingcat В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили , что транспортировку ЗРК Бук, который сбил лайнер рейса MH17 в Донбассе, контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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