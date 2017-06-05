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Российские военные в Донбассе попали в ДТП - разведка

05.06.2017 13:47
Трое российских военных попали в ДТП в оккупированном Донбассе, сообщает ГУР
Российские военные в Донбассе попали в ДТП - разведка
Фото: EPA
Пьяная женщина-снайпер из числа российских военных устроила дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"3 июня было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего 2 АК Е. Загуляевой (женщина- снайпер). Во время установления обстоятельств ДТП выявлено, что Е. Загуляева и двое военнослужащих, которые были в автомобиле, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения", - уточняет ГУР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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