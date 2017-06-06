МИД: Приговор Шариной - симптом антиукраинской паранойи Кремля
В МИД считают, что осуждение в России директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шариной является "очередным свидетельством антиукраинской паранойи российского режима". Об этом говорится в заявлении ведомства.
"В течение многих лет российские власти демонстрируют весь арсенал борьбы со всем, что связано с Украиной, с ее языком и культурой", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что единственное в России государственное учреждение украинской культуры - Библиотека украинской литературы в Москве - работала в условиях обысков, изъятий книг и оборудования, шантажа и запугивания коллектива со стороны российских правоохранительных органов, арестов и дискредитации руководства.
"Выражаем слова искреннего уважения и благодарности Наталье Шариной и коллективу библиотеки, которые в чрезвычайно сложных условиях своей преданностью делу и высоким профессионализмом обеспечивали достойную работу заведения", - сказано в заявлении МИД.
5 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате, приговорив к четырем годам условно. Кроме того, ей было назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:56
-
17:12
-
16:20
-
14:15
-
15:18
Новости партнеров
- 45269
- 38487
- 25149
- 20602
- 13773