МИД: Приговор Шариной - симптом антиукраинской паранойи Кремля

Библиотеки украинской литературы в Москве работала в условиях обысков, изъятий книг и оборудования, шантажа и запугивания коллектива, отметили в МИД

В МИД считают, что осуждение в России директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шариной является "очередным свидетельством антиукраинской паранойи российского режима". Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В течение многих лет российские власти демонстрируют весь арсенал борьбы со всем, что связано с Украиной, с ее языком и культурой", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что единственное в России государственное учреждение украинской культуры - Библиотека украинской литературы в Москве - работала в условиях обысков, изъятий книг и оборудования, шантажа и запугивания коллектива со стороны российских правоохранительных органов, арестов и дискредитации руководства.

"Выражаем слова искреннего уважения и благодарности Наталье Шариной и коллективу библиотеки, которые в чрезвычайно сложных условиях своей преданностью делу и высоким профессионализмом обеспечивали достойную работу заведения", - сказано в заявлении МИД.

5 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате, приговорив к четырем годам условно. Кроме того, ей было назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.